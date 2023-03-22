محافظ أسيوط يتابع مع وكيل وزارة الأوقاف استعدادات شعائر شهر رمضان

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط لمتابعة التجهيزات والاستعدادات لشهر رمضان المعظم واستقبال ضيوف الرحمن في المساجد بالشكل اللائق، لافتاً إلى ضرورة أن يمارس العاملين بالمساجد ومقيم الشعائر والإمام دورهم الهام في المساجد بحيث يجتهد كل منهم في عمله دون تهاون أو تقصير والتعامل مع المصلين والموردين والمترددين على المساجد بمنتهى الاحترام والإنسانية وأننا جميعًا في خدمتهم مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها وزارة الأوقاف بكافة ربوع المحافظة خاصة في هذا الشهر الكريم.

وتناول اللقاء جهود مديرية الأوقاف في تطوير وفرش المساجد وتجهيزها خلال الفترة الماضية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية لافتتاح المساجد التي تم الانتهاء من تطويرها وترميمها بمعرفة وزارة الأوقاف والجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية للأهالي بالقرى والنجوع.

وأوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، إن كافة المساجد بإدارات الأوقاف مستعدة لتوفير المناخ الروحي الملائم للمصلين والذاكرين والمعتكفين لإقامة شعائر الشهر الكريم (صلاة القيام ، والتهجد ، والإعتكاف ، ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم ، .. وغيرها) وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لافتًا إلى تنفيذ حملات نظافة دورية للمساجد وأسطحها وملحقاتها ودورات المياه فضلاً عن حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل بالإضافة إلى نزول قيادات مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها لمتابعة العمل بالمساجد للتأكد من تنفيذ خطة الوزارة والانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة استعداداً للشهر الفضيل مشيراً إلى تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية بالمساجد.