كيف تحافظ على صحة عينيك؟ نصائح لاستخدام شاشة الكمبيوتر

كتبت نهير عبد النبى

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على صحة العين ومنها : قد يهمل الكثيرون الاهتمام بصحة عيونهم رغم أنها من أهم الأشياء التى يجب العناية بها والكشف الدورى عليها، فقد يتعرض البعض لمشاكل فى العين وضعف النظر نتيجة الإهمال،

-تناول الطعام بشكل جيد

تبدأ صحة العين الجيدة بالطعام الموجود في طبقك قد تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية واللوزتين والزنك والفيتامينات C و E في درء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر، مثل الضمورالبقعي وإعتام عدسة العين للحصول عليها ، املأ طبقك بـ:

-الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب.

-سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى.

-البيض والمكسرات والفاصوليا وغيرها من مصادر البروتين غير اللحوم.

-البرتقال والحمضيات الأخرى أو العصائر.

يساعدك النظام الغذائي المتوازن أيضًا على الحفاظ على وزن صحي ، و هذا يقلل من احتمالات الإصابة بالسمنة والأمراض ذات الصلة مثل مرض السكري من النوع 2 ، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى البالغين.

- الإقلاع عن التدخين

يجعلك أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين وتلف العصب البصري والتنكس البقعي ، من بين العديد من المشاكل الطبية الأخرى، إذا حاولت التخلص من هذه العادة قبل أن تبدأ مرة أخرى فقط ، استمر في ذلك كلما حاولت الإقلاع عن التدخين أكثر ، زادت احتمالية نجاحك.

-ارتداء النظارات الشمسية

سوف يساعد زوج الظلال المناسب على حماية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية يزيد التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة ، فإن بعضها يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية لا يزال ارتداء النظارات الشمسية كطبقة إضافية فكرة جيدة.

- استخدام نظارات السلامة

إذا كنت تستخدم مواد خطرة أو محمولة جواً في العمل أو في المنزل ، فارتد نظارات السلامة أو النظارات الواقية.

يمكن أن تؤدي الرياضات مثل هوكي الجليد وكرة المضرب واللاكروس أيضًا إلى إصابة العين ارتدي واقي للعين ستحمي عينيك الخوذات التي تحتوي على أقنعة واقية للوجه أو نظارات رياضية مع عدسات من البولي كربونات.

-نظر بعيدًا عن شاشة الكمبيوتر

يمكن أن يؤدي التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف لفترة طويلة إلى:

إجهاد العين

رؤية ضبابية

مشكلة في التركيز على مسافة

عيون جافة

الصداع

آلام الرقبة والظهر والكتف

لحماية عينيك:

-تأكد من أن النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة الخاصة بك محدثة وجيدة للنظر إلى شاشة الكمبيوتر.

-إذا لم يختف إجهاد عينك ، فتحدث إلى طبيبك حول نظارات الكمبيوتر.

-حرك الشاشة بحيث تكون عيناك في نفس مستوى الجزء العلوي من الشاشة يتيح لك ذلك النظر إلى أسفل قليلاً على الشاشة.

-حاول تجنب الوهج من النوافذ والأضواء استخدم شاشة مضادة للوهج إذا لزم الأمر.

-اختر كرسيًا مريحًا وداعمًا ضعه بحيث تكون قدميك مسطحة على الأرض.

-إذا كانت عيناك جافة ، رمش أكثر أو جرب استخدام الدموع الاصطناعية.