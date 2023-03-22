كوريا الشمالية تحذر من مساعي الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي بالكامل

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اعتبرت كوريا الشمالية ، أن مطالبة الولايات المتحدة لها بالتخلي عن السلاح النووي بالكامل، بمثابة "إعلان للحرب".



وقال المدير العام لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية "جو تشول-سو" في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب " أطلقت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مرة أخرى سلسلة من الشعارات حول نزع السلاح النووي بالكامل عفا عليها الزمن وحول وضع حقوق الإنسان".



وأضاف "يجب على أي قوة أن تضع في اعتبارها أنه إذا حاولت نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، فسيتم التعامل معها بحزم وفقا لقانون سياسات القوة النووية"، مشيرا إلى أن إدانة الولايات المتحدة للشمال على مسرح الأمم المتحدة لا تكشف شيئا للعالم إلا فشل الدبلوماسية على النمط الأمريكي.



وأكد جو، أن الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية يعني تحديدا إعلانا للحرب.



جاءت هذه التصريحات، بعد أن دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى إصدار قرار ضد إطلاق الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان في الشمال، وذلك في جلسة المجلس في "نيويورك" أول أمس .



ودعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى تلك الخطوة والعمل على إخلاء الشمال من الأسلحة النووية «بالكامل على نحو قابل للتحقق ولا رجعة فيه».



ومن ناحية أخرى، اتهمت المبعوثة الأمريكية الصين وروسيا -وهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتتمتعان بحق النقض- بحماية كوريا الشمالية من أي إجراء لمجلس الأمن الدولي.