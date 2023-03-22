كوريا الشمالية: الضغط علينا للتخلي عن الأسلحة النووية.. إعلان حرب

كتب- وكالات

بعدما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بنزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، أتى رد بيونج يانج فوراً.

فقد اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الشمالية أن الضغوط التي تمارس عليها للتخلي عن الأسلحة النووية، ترقى إلى مستوى إعلان حرب.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الأربعاء، أن الموقف الأمريكي غير مفهوم.

جاء ذلك بينما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة، في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت الصواريخ في حوالي الساعة 10:15 صباحا (0115 بتوقيت جرينتش) من مقاطعة هامج يونج الجنوبية.

فيما لم يتضح حتى الآن عدد المقذوفات التي أُطلقت وتفاصيل طرازها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش في حالة تأهب قصوى وإن أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحلل تفاصيل الصواريخ.

وذكر الجيش في بيان "سنختتم تدريبات درع الحرية بنجاح كما هو مقرر في ظل وضع دفاعي مشترك قوي".

إلى ذلك، من المقرر أن يختتم الحليفان غدا الخميس تدريبات استمرت 11 يوما وأطلقا عليها اسم "درع الحرية 23".

من ناحية أخرى، رست السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية (ماكين) في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في أول تدريبات إنزال برمائية واسعة النطاق للحليفين منذ خمس سنوات، حسبما قال الجيش الأمريكي.

وتأتي أحدث عملية لإطلاق الصواريخ تنفذها الجارة الشمالية اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقها صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

يذكر أن كوريا الشمالية كانت صعّدت من تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي، وأجرت ما وصفتها بأنها محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.