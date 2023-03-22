"قضايا الدولة" تحتفل بشهر المرأة المصرية: أثبتت جدارتها وقدرتها علي تحمل المسئولية

كتب - أحمد عبد الهادي

توجه المستشار مممد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكري الامين العام، والمستشار مي مروان الامين العام التاسعة لشئون المرأة والرعاية الانسانية، بخالص التهنئة لكافة السيدات عضوات الهيئات الفضليات وذلك بمناسبة احتفال الهيئة بشهر المرآة المصرية.

واعرب المستشار محمد بكر، عن تقديره لكافة السيدات عضوات الهيئة نظرا لدورهم الفعال في انجاز العمل القضائي مما يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة ورفعة شأن الوطن.

وصرح رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة حققت نتأئج ايجابية في ملف دعم وتمكين المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تنمية مهارتهن وتمكينهن لتولي المناصب القيادية.

ومن جانبه اعرف المستشار أحمد فكري الامين العام، ان المراة بهيئة قضايا الدولة اثبتت جدارتها وقدرتها علي تحمل المسئولية وإنجاز كافة الاعمال المسندة اليها فاصبحت بذلك تتولي المناصب القيادية كرئاسة قطاعات وإدارات الهيئة بالاضافة لعملها بالامانة العامة برئاسة الهيئة.