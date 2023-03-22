فوائد استخدام زيت النعناع.. يسكن ألم العضلات ويساعد فى علاج الالتهاب

كتبت رانيا عامر

من المعروف أن استخدامات زيت النعناع له فوائد متعددة، منها توحيد لون البشرة، أو تهدئتها، بالإضافة إلى استخدامه عندما تشعر بالانتفاخ أو بألم في العضلات، وذلك وفقا لما نشره موقع Swirlster.

1. ارتخاء العضلات الفوري

سواء كنت قد مررت بجلسة صعبة في صالة الألعاب الرياضية ، أو كنت تعاني من آلام بسبب الجلوس على مكتبك طوال اليوم ، احصل على بعض زيت النعناع. إنه مرخي عضلي فعال للغاية وطبيعي.

زيت النعناع لديه القدرة على إرخاء العضلات وتخفيف الالتهاب وتسكين الألم. كل ما عليك فعله هو فرك بعض زيت النعناع على المنطقة المؤلمة وستبدأ في الشعور بالراحة على الفور.

2. يساعد في التعامل مع الغازات وعسر الهضم

لا أحد يحب أن يعاني من هذا الضغط المفاجئ أو الشعور بالانتفاخ نتيجة تجمع الغازات الزائدة في المعدة. يساعد زيت النعناع على الهضم. يساعد وضع بضع قطرات من زيت النعناع في كوب من الماء وشربه بعد الأكل على إخراج الغازات. يشتهر زيت النعناع بخصائصه المفيدة للجهاز الهضمي ويمكن أن يوفر راحة فورية تقريبًا. كما أنه يساعد في علاج دوار الحركة والغثيان واضطراب المعدة.

3. يساعد في محاربة التهاب الحلق

في كثير من الأحيان ، عند التعامل مع التهاب الحلق ، فإن أول دعوة للعمل لدينا هي وضع حبة استحلاب. زيت النعناع. تساعد الخصائص الكيميائية في تهدئة الألم ، في حين أن خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا تحارب التهابات الحلق وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات على تقليل التورم. عند محاولة علاج التهاب الحلق ، يمكنك إضافة بعض زيت النعناع إلى الماء الدافئ والغرغرة لمدة 2-3 دقائق جيدًا. هذا سيوفر راحة كبيرة.