فحص 3 آلاف حالة ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية المقبلين على الزواج بالدقهلية

الدقهلية محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه بالتزامن مع استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص ما قبل الزواج فى 19 مراكزا على مستوى المحافظة، فإن عدد الحالات المترددة من بداية المبادرة قد بلع نحو 3آلاف و787حالة، بواقع 2176 شهادة مطبوعة

وأكد "مكين"، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج ، لإجراء الفحص الطبى لهم، واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل، ويتم خلال المبادرة اجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة مدير رعاية الأمومة والطفولة، أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها فى 19 منشأة صحية على مستوى المحافظة، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبى مختص بتقديم خدمات المبادرة فى كل وحدة ومركز طبى، يتكون من طبيب، ممرض، فنى معمل.