اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 01:21 م
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فحص 3 آلاف حالة ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية المقبلين على الزواج بالدقهلية

الأربعاء، 22 مارس 2023 12:07 م
فحص 3 آلاف حالة ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية المقبلين على الزواج بالدقهلية الكشف على المقبلين على الزواج
الدقهلية محمد الحبشى

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه بالتزامن مع استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص ما قبل الزواج فى 19 مراكزا على مستوى المحافظة، فإن عدد الحالات المترددة من بداية المبادرة قد بلع نحو 3آلاف و787حالة، بواقع 2176 شهادة مطبوعة
 
وأكد "مكين"، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج، لإجراء الفحص الطبى لهم، واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل، ويتم خلال المبادرة اجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما
 
وأكدت الدكتورة إيمان سلامة مدير رعاية الأمومة والطفولة، أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها فى 19 منشأة صحية على مستوى المحافظة، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبى مختص بتقديم خدمات المبادرة فى كل وحدة ومركز طبى، يتكون من طبيب، ممرض، فنى معمل.
 
جانب من فحص المقبلين علي الزواج
جانب من فحص المقبلين على الزواج

جانب من الفحوصات الطبيه للمقبلين علي الزواج
جانب من الفحوصات الطبيه للمقبلين على الزواج

الكشف علي المقبلين علي الزواج
الكشف على المقبلين على الزواج

استمرار فاعليات الكشف علي المقبلين علي الزواج
استمرار فاعليات الكشف على المقبلين على الزواج

 


مديرية الصحة

صحة الدقهلية

مبادرات رئاسية

المقبلين على الزواج

خدمات طبيه

الفحص قبل الزواج



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