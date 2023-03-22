عادات سيئة تؤثر على صحة الدماغ.. بلاش تدخين وقلل صوت سماعات الأذن

كتبت نهير عبد النبى

هناك بعض الأشياء تفعل التي نفعلها يوميا دون أن ندرى بمشاكلها وأضرارها على صحة الدماغ قد يكون قلة النوم سببًا للخرف ، بما في ذلك مرض الزهايمر، من الأفضل أن يكون لديك ساعات نوم منتظمة إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، فتجنب الكحول والكافيين والأجهزة الإلكترونية في المساء ، وابدأ في طقوس النوم المهدئة.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض العادات السيئة التي تؤثر على الدماغ وهى:

-سماعات الرأس



مع سماعات الأذن الخاصة بك بمستوى صوت كامل ، يمكنك إلحاق ضرر دائم بحاسة السمع في غضون 30 دقيقة فقط لكن الأمر لا يقتصر على أذنيك فقط، حيث يرتبط فقدان السمع لدى كبار السن بمشاكل الدماغ ، مثل مرض الزهايمر وفقدان أنسجة المخ قد يكون هذا بسبب أن عقلك يجب أن يعمل بجد لفهم ما يقال من حولك بحيث لا يمكنه تخزين ما سمعته في الذاكرة. لذا قم بخفضه - ليس أعلى من 60٪ من الحد الأقصى لحجم جهازك - وحاول ألا تستمع لأكثر من ساعتين في المرة الواحدة.

-عدم ممارسة الرياضة



كلما طالت مدة عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، زادت احتمالية إصابتك بالخرف. أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وكلها قد تكون مرتبطة بمرض الزهايمر لست مضطرًا لبدء سباقات الماراثون ستنجح نصف ساعة في الحديقة أو المشي السريع في جميع أنحاء الحي.

-التدخين



يمكن أن يتقلص عقلك وهذا ليس بالشيء الجيد إنه يجعل ذاكرتك أسوأ ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالخرف ، بما في ذلك مرض الزهايمر كما أنه يسبب أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

-تناول وجبات دسمة



إذا كنت تأكل الكثير من الطعام حتى النوع المناسب من الطعام فقد لا يتمكن عقلك من بناء شبكة قوية من الاتصالات التي تساعدك على التفكير والتذكر، الإفراط في تناول الطعام لفترة طويلة جدًا وقد تصاب بوزن زائد بشكل خطير ، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وكلها مرتبطة بمشاكل الدماغ ومرض الزهايمر.