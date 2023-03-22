طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على أنحاء المحافظة والصغرى تسجل 15 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، استقرار ملحوظ فى حالة الطقس، مع ارتفاع طفيف في الطقس ،وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 23 درجة، والصغرى 15 درجة.

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى غرب البلاد، وشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16.

وانتهى فصل الشتاء يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (۲۳٫٥) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي)، فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.



الطقس ودرجات الحرارة بالإسكندرية



حالة الطقس بالإسكندرية اليوم