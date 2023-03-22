طرق الإسماعيلية.. تغطية مصرف 16 بشارع أحمد عرابى بمدينة التل الكبير

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023في كافة القطاعات بجميع مراكز ومدن و قرى محافظة الإسماعيلية.

حيث تابعت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية، أعمال تغطية مصرف 16بشارع أحمد عرابي بالتل الكبير، ضمن مشروع تطوير ورصف طريق أحمد عرابي من بر أيمن ترعة الإسماعيلية حتى مصرف المحسمة بطول 3.5 كيلو، والتي صدَّق محافظ الإسماعيلية على تنفيذها بخطة العام المالي 2022/2023.

وتمتد حتى خطة 2024 لتشمل تطوير الشارع للاتجاهين بطول ثلاثه كم ونصف، وأوضح الشيمي أن الأعمال تشمل إنشاء منتزه بين اتجاهي الشارع، وتغطية المصرف الموجود بأخر الشارع بطول حوالي 400متر وتطوير ورصف المتفرعات على شارع أحمد عرابي، حيث يعتبر أهم الشوارع الحيوية والرئيسية بمدينة التل الكبير.

وأشار الشيمي أن التكلفة المبدئية للمشروع تصل لحوالي 32مليون جنيه.