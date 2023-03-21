محافظة الإسماعيلية تتابع تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

كتب - السيد فلاح

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة المعوقات التي تواجه المحافظة في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وشهادة المطابقة، وذلك بحضور العميد حمدي ربيع، قائد مكتب الإسماعيلية إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية ومدير عام مديرية الإسكان ومدير المركز التكنولوجي بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المعوقات التي تواجه المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وسبل تذليلها من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين في استخراج جوابات ترفيق المنشآت والمباني السكنية.

وأكد ربيع، أن الهدف من الاجتماع هو تسهيل وتيسير كافة الإجراءات والخطوات لجميع الأطراف المعنية بالمنظومة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق دليل الاشتراطات البنائية الجديدة وتطبيق القانون وإيجاد حلول مناسبة لكافة مخالفات البناء؛ وذلك من أجل التيسير على المواطنين دون الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأشار "أنيس" إلى أن الدولة تسعى جاهدة من أجل الوصول لأفضل السبل الممكنة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص، بما يحقق مصلحة لكلا الطرفين الوطن والمواطنين، وتطبيقًا لمنهجية واستراتيجية الدولة في التحول الرقمي والقضاء على البيروقراطية وكافة أشكال الفساد، مؤكدًا على ضرورة الدفع بعملية فحص ومراجعة التراخيص المختلفة ووضع آلية واضحة لسرعة إصدارها وذلك تيسيرًا على مواطني المحافظة.