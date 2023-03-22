اليوم السابع
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"طب بنى سويف" تنظم ندوة لأطباء الامتياز الجدد

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:36 ص
"طب بنى سويف" تنظم ندوة لأطباء الامتياز الجدد جانب من الندوة
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت كلية الطب البشري بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة تعريفية لأطباء الامتياز الجدد بمناسبة بدء عملهم بالمستشفى الجامعي، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبحضور الدكتور هشام بشري مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل صقر عميد الكلية السابق، والدكتور تامر حفناوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والأطباء الجدد.

 ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة لأطباء الامتياز الجدد، مؤكدا على أهمية دور أطباء الامتياز في تقديم خدمات طبية متميزة وتحسين جودة الخدمات الصحية، ومطالبا اياهم ببذل مزيد من الجهد والاستفادة من تلك الفترة في الحصول علي أكبر قدر من التدريب العملي داخل المستشفيات الجامعية والاستفادة من أساتذتهم والتعامل مع المرضي بالشكل اللائق. 

وتناولت الندوة عدة موضوعات منها، التدريب العملي لأطباء الامتياز، وكيفية تحسين جودة الخدمات الصحية التي تُقدمها المستشفيات الجامعية، وتشجيعهم على مواصلة التطوير والابتكار في مجال دراستهم، والذي يساعدهم في بناء مستقبلهم المهني، وكيفية اختيار التخصصات المختلفة خلال فترة الامتياز، وكيفية إعداد شباب الأطباء ومواجهة سوق العمل والتحديات الراهنة والتعرف على الإجراءات واللوائح والضوابط والقوانين التي تنظم عمل الطبيب.

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