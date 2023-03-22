"طب بنى سويف" تنظم ندوة لأطباء الامتياز الجدد

نظمت كلية الطب البشري بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة تعريفية لأطباء الامتياز الجدد بمناسبة بدء عملهم بالمستشفى الجامعي، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبحضور الدكتور هشام بشري مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل صقر عميد الكلية السابق، والدكتور تامر حفناوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والأطباء الجدد.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة لأطباء الامتياز الجدد، مؤكدا على أهمية دور أطباء الامتياز في تقديم خدمات طبية متميزة وتحسين جودة الخدمات الصحية، ومطالبا اياهم ببذل مزيد من الجهد والاستفادة من تلك الفترة في الحصول علي أكبر قدر من التدريب العملي داخل المستشفيات الجامعية والاستفادة من أساتذتهم والتعامل مع المرضي بالشكل اللائق.