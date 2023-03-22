رئيس وزراء المجر يثنى على دور الأزهر فى مصر والعالم

كتب لؤى على

تسلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خطابا رسميا من فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، يشكره فيه على حسن استقباله خلال زيارته الرسمية للقاهرة، حيث أعرب فيه عن تقديره لدور الأزهر التصالحي في مصر والمنطقة جمعاء.

وجاء نص الخطاب: " فضيلة الإمام ، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر على حسن استقبالكم لي أثناء زيارتي الرسمية لمدينة القاهرة، لقد كان من دواعي سروري أن أتناقش معكم مجددا وبشكل شخصي الدور التصالحي البارز الذي يلعبه الأزهر في مصر وفي المنطقة أجمع.

وتابع :"تقدر المجر بشدة أن الأزهر خلال السنوات الماضية، وتحت قيادتكم، أصبح المناصر البارز للدعوة إلى التسامح والتفاهم بين الأديان، فضلاً عن دوره في مكافحة الإرهاب والمتطرفين، و إني أتطلع بشغف إلى زيارتكم لمدينة بودابست أثناء هذا العام والتي ستعزز تعاوننا المنشود، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتمني لفضيلتكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق في مهام مسؤوليتكم الكبيرة".

وكان رئيس وزراء المجر زار مشيخة الأزهر والتقي فضيلة الإمام الأكبر نهاية الشهر الماضي، يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم كلا من؛ بيتر زيجارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجاري المجري، مارتون ناجي، وزير التنمية الاقتصادية، ة أندراس كوفاكس، سفير المجر لدى القاهرة، بالاز أوربان، مدير الشؤون السياسية لرئيس الوزراء المجري، ة جوزيف كوفاكس، وزير الدولة للإعلام الوطني، ميكولس ماروث، مبعوث رئيس الوزراء المجري.