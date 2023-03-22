رئيس قطاع التجارة الداخلية: معارض "أهلا رمضان" مستمرة بعد انتهاء الشهر الكريم

إبراهيم حسان

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن معارض أهلا رمضان تعمل بنفس المواعيد قبل رمضان، وستظل مفتوحة بعد الإفطار بجانب المجمعات الاستهلاكية حتى الساعة 11 مساء، مؤكدا أن المعارض ستظل مستمرة بعد شهر رمضان.

وأشار خليل فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك إقبالا غير مسبوق على المعارض والمجمعات الاستهلاكية بما يعني نجاح الدولة في إدارة الأمن الغذائي وإقامة المعارض وتوافر السلع رغم الظروف العالمية، نتيجة قيادة سياسة حكيمة من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ولفت إلى أن هناك 1300 مجمعا استهلاكيا على مستوى الجمهورية تابع للشركة القابضة، و290 سيارة متنقلة بجانب 1550 سوبر ماركت لسلاسل التجارية للقطاع الخاص، فضلا عن مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية وسيارات أمان ومنافذ وزارة الزراعة و565 شادرا على مستوى الجمهورية، توفر السلع نفس الأسعار والتخفيضات ما بين 20 إلى 30%.

وتابع أن يتم ضخ حوالي 50 طن دواجن يوميا بأسعار 65 جنيها للكيلو، واللحوم بـ165 جنيها للكيلو على مستوى الجمهورية.