رئيس جامعة بنها يسلم عقود 6 مشروعات لتأسيس شركات ناشئة

القليوبية إبراهيم سالم

سلم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، عقود الشركات التي تم احتضانها في حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، وحاضنة تصنيع الأجهزة الطبية والمعملية (ميدتيك)، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو العوامرى المدير التنفيذي لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، والدكتور نادر عبد الوهاب المدير التنفيذي لحاضنة تصنيع الأجهزة الطبية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث بدأت حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية إجراءات احتضان 4 شركات ناشئة وقامت حاضنة ميد تيك باحتضان شركتين ناشئتين بدورة الاحتضان الأولى بناءً على تقرير اللجنة الاستشارية التي قيمت واختارت المقترحات التي قدمها المبتكرين ورواد الأعمال للحاضنات.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تعمل على توطين ثقافة ريادة الأعمال وتدعيم الأفكار المبتكرة وتسعى الى تحويلها لشركات ناشئة من خلال دعم جهود الترويج لمناخ ريادة الأعمال وتعزيز الشراكات مع الصناعة والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعة من جهود لتوفير المهارات اللازمة في مجال دعم الشركات الناشئة من خلال الحاضنات بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الجامعة تسعى للاستثمار في المعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة بما يضمن إيجاد موارد ذاتية إضافية للجامعة وذلك باستثمار الفرص التي أتاحها قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار للجامعات بتأسيس عدد من الشركات في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على أن تكون الحاضنات المنشأة داخلها فى مجالات تمثل احتياج مجتمعي كبير وإضافة متخصصة للحاضنات على مستوى الجامعات والمراكز البحثية.