جامعة بنها تستقبل الزيارة السنوية لفريق تقييم نظام الجودة والسلامة المهنية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، فريق التقييم لنظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015)، وأيزو (45001 لسنة 2018) من مؤسسة AGA المانحة لشهادة الجودة وشهادة السلامة والصحة المهنية لجامعة بنها، برئاسة الدكتور عمرو عثمان، وعضوية كلا من الدكتور محمد أحمد والدكتورة منال درويش، والمهندس عبد الله عبد الوهاب أعضاء فريق المراجعة.

تم ذلك بحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور عبد القادر عبد الكريم، إن الزيارة هي زيارة لتقييم أداء منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية بالجامعة وللوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في النظام المتكامل وتحقيق أهدافه.

وأضاف عبد الكريم، أن زيارة التقييم ستتم على مدار يومي الأحد، والإثنين 12 و 13 مارس وتنتهي بعقد لقاء ختامي في نهاية اليوم الثاني للزيارة والتي سيتم فيه عرض نتائج الزيارة مع أطيب الأمنيات لجامعة بنها في الحصول على شهادة الجودة والسلامة والصحة المهنية.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة، على أن إدارات الجامعة قد تم إعدادهم جيدا استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية حرصا على حصول الجامعة على شهادة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية وقد بدأ فريق المراجعين البدء فى فعاليات المراجعة بعمل جولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة ثم البدء فى عمليات المراجعة لنظام الجودة والسلامة والصحة المهنية حسب الجدول الزمني المحدد سابقا.

والجدير بالذكر أن إدارات جامعة بنها حاصلة على شهادة الجودة إيزو 9001 لسنة 2015 لمدة خمس سنوات سابقة وقد حان موعد تجديد هذه الشهادة في مارس 2023، وبناء على توجيهات رئيس الجامعة فقد تم تأهيل إدارات الجامعة خلال عام كامل للحصول على شهادة الجودة بالإضافة إلى الحصول على شهادة إيزو 45001 لسنة 2018 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من أجل ضمان تأدية الأعمال بالجودة المطلوبة وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين والمترددين على إدارة الجامعة.