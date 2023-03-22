رئيس "تصديرى الأغذية": حجم الصادرات تجاوز 4 مليارات دولار خلال العام الماضى

كتب مدحت عادل

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي على أهمية تحقيق المنافسة الحيادية بين الشركات الكبيرة المنتظمة، موضحًأ أن الشركات الصغيرة غير المنتظمة والتي تعمل بطريقة عشوائية تضر بالكيانات المنتظمة.

وأشار إلى أن الهدف ليس غلق تلك الكيانات، حيث تلعب دورا في نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي ولكن نسعى إلى تقنين أوضاعها ودخولها في منظومة الاقتصاد الرسمي.

‎جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والذي عقده جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح برزي، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها منظومة الصادرات المصرية، حيث تمثل مصدرا رئيسيا لتوفير العملة الصعبة وبالتالي يجب أن تشجع الدولة الاتجاه للتصدير وليس إحلال الواردات.

وأضاف برزي، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية استطاع خلال الثلاثين عاما الماضية تحقيق معدلات نمو كبيرة، وأصبح لديه القدرة على إحلال الكثير من الواردات التي كان يتم استيرادها من الخارج بمنتجات مصرية تضاهيها في السعر والجودة، كما استطاع المنتج المصري اكتساب سمعة في بعض الدول العربية والأوروبية، الأمر الذى زاد من حجم الصادرات المصرية لتتجاوز 4 مليارات دولار خلال العام الماضي.