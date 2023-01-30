تصديرى الأغذية يوقع مذكرة مع الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى لتأسيس سوق الغذاء العربى

كتب إسلام سعيد

وقع المجلس التصديري للصناعات الغذائية مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لجامعة الدول العربية لتأسيس "سوق الغذاء العربي"، ويأتي هذا المشروع في سياق المبادرات والمشاريع الخمسين المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في المؤتمر الدولي للاقتصاد الرقمي العربي الذي عُقد بمدينة أبوظبي في ديسمبر 2018، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية الرقمية، وذلك باعتبارها خطوة لتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة، والتي تم إقرارها في قمة القادة بالجزائر في شهر نوفمبر 2022.

وحضر مراسم التوقيع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدولة الامارات العربية الشقيقة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية، وذلك خلال اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي تقام في مدينة أبوظبي والذي يستضيفها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وتستهدف سوق الغذاء العربي إستخدام منصة رقمية متطورة تربط مكوناته المختلفة، والتي تتضمن المُصَدِّر والبائع، والمشتري والمستورد، وكذلك كافة موردي الخدمات الداعمة والتي تتضمن “النقل – الخدمات اللوجستية – التخزين – الفحص والاختبار والتصنيف – إصدار الشهادات – التمويل والاقراض – التأمين – التخليص الجمركي”، وتعتمد آليات التنفيذ على تكنولوجيا البلوك تشين، والتي من خلالها يمكن تحويل المستحقات المالية وفق آلية التعاقد المتفق عليها وتضمنها المنصة من خلال حساب بنكي وسيط يسمح بسداد المبالغ بموجب إنجاز الأعمال والموافقات على النظام، لتنتقل ما بين المحافظ الرقمية من المستورد إلى المُصَدِّر.

وقع المذكرة الدكتور أشرف السيد رشاد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ممثلاً عن المجلس، وسعادة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، و جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والمهندس محمود البستكي المدير التنفيذي للعمليات موانئ دبي العالمية، وعبد المحسن الفارس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والبروفسير إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والسفير عبد المنعم محمد محمود إسماعيل الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، ورئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين الدكتور ممدوح عبدالله الرفاعي والدكتور هيثم الجفان رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، والمهندس بندر بن فهد الغامدي رئيس مجلس الإدارة مجموعة بندر بن فهد القابضة، والرشيد محمد أحمد حسن مدير عام شركة الاتجاهات المتعددة، ومنى البردعي من شركة محاصيل مصر، وهيثم الجمل المدير التنفيذي لشركة دستيتشين.

وتأتى مشاركة المجلس ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية المصرى لكون مصر أكبر مصدر غذاء عربى ومن اهم الدول التى تعمل على حفظ ودعم الامن الغذائى العربى خاصةَ فى ظل النجاحات المتتالية التى شهدها القطاع الغذائى المصرى وريادته العالمية لعدد من المنتجات الغذائية مثل الفراولة المجمدة التى تحتل مصر المركز الاول عالمياً فى تصديرها، زيتون المائدة، البصل المجفف، الاجبان، الخضر والفاكهة المجمدة، وغيرها من المنتجات.

والجدير بالذكر قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصرى على الحفاظ على الامن الغذائى المصرى خلال الازمات العالمية المتتالية بداية بأزمة تفشى وباء كورونا مروراً بالحرب الروسية الاوكرانية وتبعاتها على العالم. بجانب قدرة القطاع على الحفاظ على معدلات صادرات عالية بلغت 4.1 مليار دولار فى نهاية عام 2022.