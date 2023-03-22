رأس البر تستقبل روادها بفانوس ومدفع رمضان

استعدت الوحدة المحلية برأس البر لاستقبال رواده خلال شهر رمضان الكريم، بوضع مجسم لفانوس رمضان ومدفع الإفطار في مدخل المدينة، ناحية شارع النخيل ومنطقة المستشارين وذلك احتفالاً بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

من ناحية أخرى نظمت الوحدة المحلية حملة نظافة موسعة وتنسيق للحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال رواد المدينة خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار وليد الشهاوى رئيس مدينة رأس البر إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بإدارة تموين دمياط لمتابعة الأسواق وتحديد مواعيد عمل الأفران بمختلف الأسواق لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، وكذلك توفير جميع السلع التموينية الأساسية وتنظيم مواعيد العمل بالأفران، وكذلك وتوفير كميات كبيرة من أسطوانات الغاز.

من جانب اخر استعدت المساجد المنتشرة علي طول شوارع المدينة لأداء صلاة التراويح حيث تم تطهير وتعقيم المساجد بمعرفة لجان مديرية الأوقاف.