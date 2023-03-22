اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 02:43 م
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حبس متهمين بتكوين عصابة لسرقة السيارات في القاهرة 4 أيام

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:09 م
حبس متهمين بتكوين عصابة لسرقة السيارات في القاهرة 4 أيام حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات، بأسلوب الرفع على ونش سيارات في القاهرة. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب الرفع على ونش سيارات، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما لدى اثنين من عملائهما "سيئ النية".
 
 
 
 
 
 

سرقة السيارات

عقوبة السرقة

جرائم سرقة

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