حبس متهمين بتكوين عصابة لسرقة السيارات في القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات ، بأسلوب الرفع على ونش سيارات في القاهرة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب الرفع على ونش سيارات، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما لدى اثنين من عملائهما "سيئ النية".