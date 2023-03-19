افتتاح المهرجان الكشفى والإرشادى الخامس المجمع لعشائر جوالة جامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، فعاليات المهرجان الكشفى والإرشادى الخامس المجمع لعشائر جوالى وجوالات كليات الجامعة، والذى تستمر فعالياته على مدار أسبوع خلال الفترة من 15/3/2023 وحتى 21/3/2023، تحت شعار "كلنا ولادك يا مصر"، والذى أقامته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الجوالة والخدمة العامة بمخيم الجوالة بالحرم الجامعى، بحضور عمداء الكليات ووكلائها، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومنسقى الأنشطة، ورؤساء المكاتب، ومديرى الإدارات.

جاء المهرجان هذا العام ليساهم بشكل فاعل فى إعلاء قيم التطوع، والتنمية المجتمعية المستدامة، وتنمية روح الولاء والانتماء والتعاون بين الطلاب، وتضمن العديد من الأنشطة الكشفية المختلفة، وحفلات السمر والرحلات الخلوية، وتميزت أرضه الكشفية بالتعبير عن الفلكلور المصرى والمجتمع المنياوى، وملامح وإنجازات الجمهورية الجديدة، والترابط بين نسيج الشعب المصرى الواحد.

بدء فعاليات المهرجان بطابور العرض للكليات المشاركة بالمهرجان، والسلام الجمهورى، وتحية العلم، وتلاوة القرآن الكريم، وتضمن الحفل فقرات غنائية، وإنشاد دينى، وترانيم.

وأعرب "فرحات" خلال كلمة لطلاب الجوالة والجولات والحضور، عن سعادته لعودة نشاط الجوالة بعد توقفه، وبالتنظيم الرائع، مؤكداً بأن نشاط الجوالة هو مجمع لكافة الأنشطة الطلابية داخل الكليات، والتى بدوره يعكس دور الادارة العامة لرعاية الطلاب والنشاط الحقيقى لها، وذلك من خلال مشاركات مختلف كليات الجامعة بالفعاليات، والذى ظهرت بشكل واضح خلال العرض الرائع الذى قدمه الطلاب خلال المهرجان، مقدمًا الشكر لكل من شارك لإخراج الفعاليات بهذه الصورة المتميزة.