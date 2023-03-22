جامعة الأقصر تعقد اجتماعا لإدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر، انعقاد اجتماع مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس المجلس، حيث جاءت الجلسة بحضور مجلسى الإدارة: المنتهية فترة تكليفه، والمجلس المنتخب طبقًا للائحة النظام الأساسى لدورة 2023؛ لأعمال تسليم وتسلم الإدارة بين المجلسين.

ووجه الدكتور حمدى حسين، رئيس الجامعة، الشكر لأعضاء المجلس المنتهية فترة ولايته، على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وهنأ أعضاء المجلس الجديد المنتخب؛ متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم، حيث كانت انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بجامعة الأقصر، قد عقدت الأسبوع الماضي؛ طبقًا للائحة النظام الأساسى، والمسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: الدكتور حمدى محمد حسين، رئيسًا للمجلس، وعضوية كل من: حسن إبراهيم، والمدثر محمد عطيتو، وعبدالله أحمد سليمان، وعفاف مصطفى أبوالحجاج، وسلوى سنوسى سليمان، وسعاد حسين محمد.

فيما ترأس الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدورى، رقم 22 لمجلس شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس، ووافق المجلس على إنشاء وحدة الأزمات والكوارث بكلية الآثار، وتكليف الدكتورة هناء أحمد عبد الهادى، أستاذ ترميم الآثار المساعد بالكلية، مديرًا للوحدة.

كما وافق المجلس، على تنظيم المؤتمر العلمى الأول لكلية طب الأقصر، تحت عنوان:" الحديث فى التعليم الطبى والممارسة الطبية"، تحت رعاية وبرئاسة الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، وذلك خلال مايو المقبل، واعتمد المجلس موافقته على مشاركة كلية السياحة والفنادق، فى المؤتمر الدولى المشترك للقيادة فى السياحة، السفر، الضيافة، وأهداف التنمية المستدامة؛ والمزمع عقده نهاية أكتوبر المقبل بالقاهرة.



إجتماع لإدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر



جامعة الأقصر تعقد إجتماع لإدارة صندوق علاج



فعاليات إجتماع لإدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس



