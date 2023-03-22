تكريم المتفوقين من طلبة كلية التجارة بجامعة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظَّمت كلية التجارة بجامعة العريش، احتفالية لتكريم المتفوقين بحضور الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان، عميد الكلية.

وفى كلمته خلال حفل التكريم، قال رئيس جامعة العريش، إن العلم هو أساس تحقيق نهضة وتقدم المجتمعات، موجهًا التهنئة للمتفوقين ومطالبًا إياهم بالقيام بدورهم في بناء المجتمع فى ظل الجمهورية، والاستمرار فى بذل الجهد والعطاء وتحصيل العلم، كما وجَّه التهنئة لأولياء الأمور لما بذلوه من جهد وعطاء للوصول لهذا اليوم.

وأكد على حرص الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية، وتنمية المهارات ونقل المعرفة لدى الطلاب، والعمل على خلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل.

وقدم الدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان عميد كلية التجارة بجامعة العريش الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بكلية التجارة، على ما بذلوه من مجهود وعطاء لا ينقطع وبشكل دائم، تحقيقًا لأهداف ورسالة الكلية والجامعة.

وقام عميد الكلية بتكريم رئيس الجامعة، لدعمه المتواصل للعملية التعليمية داخل الكلية والجامعة بشكل عام، وتكريم 40 طالب الأوائل علي مستوى الكلية، بالإضافة لتكريم فريق كرة القدم الحاصل علي المركز الأول علي مستوي الجامعة بالنشاط الرياضي، والطلاب الحاصلين علي المركز الأول والثاني بتنس الطاولة علي مستوي الجامعة.

وكرم الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وأعلنت جامعة العريش، ان التكريم جاء فى إطار حرص الجامعة على تكريم النماذج المتميزة فى احتفالية الوفاء والعرفان بالجميل بمقر الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الأمهات المثاليات وقام بإهدائهن شهادات تقدير، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفى بكل أم مصرية ضحت بكل غالٍ ونفيس من أجل تربية أبنائها، ومؤكدًا دورها فى كافة المجالات الإنسانية ، فالأم شريك أساسي فى تنمية المجتمع، لافتًا إلى أن تكريم الأم مستمر طوال العام وليس قاصرًا على يوم محدد.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التكريم هو تتويجًا لتميزهن على المستوى الأسرى والعملي والأخلاقي وتقديم الكثير من التضحيات من أجل الأسرة والأبناء للوصول بهم إلى بر الأمان، مؤكدًا على إقامة هذا الحفل كل عام تكريمًا لكل أم ضحت من أجل أسرتها لأنها هي عماد الأسرة.

وفازت بلقب الأم المثالية لهذا العام سحر فتحي محمد العزب، من كلية العلوم الزراعية البيئية، وفازت نبيه عبد الفتاح البسيوني، بالأم الاعتبارية على مستوى الجامعة، وتكريم الأمات المثاليات الفائزات على مستوى كليات ومعاهد الجامعة وهن صفاء سليمان سليم، المثالية عن معهد الدراسات البيئية، وسناء السيد محمد، الأم المثالية عن كلية الطب البشري، وفايزة أحمد المرسي، عن كلية التجارة، وفتحية حسن عيسى إبراهيم، عن كلية الآداب، و رضا الدسوقي، عن كلية التربية الرياضية، و أمل سعيد محمود، عن كلية التربية، وعبير عبد الرحمن السماحي، عن كلية الاقتصاد المنزلي، و عزة مرسي الاباصيري، عن كلية العلوم، وبسمة سعد محمد، عن كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، ومريم حمدان خليل، عن كلية الحاسبات والمعلومات.