تفنيد الشبهات حول نظرة الإسلام لقضايا المرأة.. موضوع برنامج شيخ الأزهر فى رمضان

كتب لؤى على

تبدأ عدة قنوات محلية وعربية، اعتباراً من غد الخميس بث حلقات برنامج الإمام الطيب في موسمه الجديد طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ويركز فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين فى الحلقات الجديدة على تجديد اجتهادات فضيلته في كثير من قضايا المرأة، وإعادة التركيز على كثير من تلك القضايا مفنداً واقع العادات والتقاليد والسلوكيات التي استقرت في مجتمعاتنا بممارسات تنقص من حقوق المرأة وتداخلت مع الشريعة حتى بدا للناس أن تلك الممارسات والسلوكيات من الدين وأحكامه .

وكشفت صحيفة صوت الأزهر لسان حال المشيخة ،أنه كما يفند الإمام الأكبر الكثير من الشبهات التي يجرى طرحها للنيل من الشريعة الإسلامية وإظهارها كشريعة تنتقص من المرأة ومكانتها ودورها وكرامتها معدداً مظاهر التكريم الإسلامي للمرأة وفلسفة الإسلام فى بناء المساواة التامة بين الرجل والمرأة على ميزان الشريعة.

ويبنى شيخ الأزهر الشريف منهجه في حلقات الموسم الجديد من برنامجه على التصدى للحملات التى تحاول النيل من شريعة الإسلام والشبهات والانطباعات وتحاول التأثير فى الشباب والمجتمعات بتصدير هذه الصورة السلبية، وفى الوقت نفسه، وبالتوازي مع التصدى للمفتريات تلك التصدى لطغيان العادات والتقاليد على وضع المرأة حتى بات هناك نوع من الفقه لا يعرفه الإسلام ولا تُقِرُّه شريعته»، بحسب الإمام الطيب يستمد أحكامه من مخزون هذه العادات ،ورُكامِها وقد حَسِبَه الناسُ شريعة من شرائع الدين، وتعاملوا مع أحكامه بحسبانها فروضا وواجبات دينيَّة وهى ليست من الدين ولا الخاطئة

شريعته .

وتتنوع موضوعات الحلقات لكن بشكل متصل و مرتبط لتمر فى إيجاز غير مخل على أوضاع المرأة من خلال قضاياها المعاصرة لتبين فلسفة الإسلام فى التعامل معها، وتفتح الأذهان لرؤية شاملة فى التعامل مع النصوص ككتلة واحدة لإظهار حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية، وأحكامها الشاملة في كل ما يخص المرأة .