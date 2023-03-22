تعرف على عدد المدارس المعتمدة لضمان جودة التعليم بالمنيا

أعلن حمدى السيد اسماعيل وكيل وزارة التربية و التعليم بالمنيا ، صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 16مدرسة بمحافظة المنيا من مرحلتى رياض الاطفال، والمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2022 - 2023.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير إدارة قياس الجودة بالمديرية على الجهد المبذول، وفريق العمل بإدارات الجودة بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن هذا القرار ياتى تتويجًا للجهود التي قام بها اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة ، ودعمه المتواصل للعملية التعليمية .