اليوم السابع
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تعرف على عدد المدارس المعتمدة لضمان جودة التعليم بالمنيا

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:04 ص
تعرف على عدد المدارس المعتمدة لضمان جودة التعليم بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن حمدى السيد اسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 16مدرسة بمحافظة المنيا من مرحلتى رياض الاطفال، والمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2022 - 2023.
 
وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير إدارة قياس الجودة بالمديرية على الجهد المبذول، وفريق العمل بإدارات الجودة بالإدارات التعليمية. 
 
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن هذا القرار ياتى  تتويجًا للجهود التي قام بها اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا  للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة ، ودعمه المتواصل للعملية التعليمية .
 
ومن ناحية أخرى تم عقد اللقاء التعريفي مع القائمين على مؤسسة علمنى وذلك فى اطار مشروع تطوير المدارس بمدرستى دفش واسطال بادارة سمالوط التعليمية وذلك بحضور على محمد الصغير مدير إدارة المشاركة المجتمعية و صفاء محمد مهنى وكيل إدارة المشاركة المجتمعية وحسين صلاح مدير إدارة سمالوط التعليمية و محمد محمود مدير إدارة التعليم الابتدائي بالديوان. 
 


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مديرية التربية والتعليم

ضمان الجوده

الهيئة القومية لضمان الجودة

اخبار المنيا

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