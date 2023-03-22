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تعرف على حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية بالبحر الأحمر

الأربعاء، 22 مارس 2023 12:41 م
تعرف على حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية بالبحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة،  724 شاحنة و 24 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 10 آلاف طن بضائع،  342 شاحنة 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع 382 شاحنة و 10 سيارة  . 
 
استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين "أمل" و"القاهرة"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين NEPTUNE - J  و AAI BRELUDE .
 
 كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 180 شاحنة بميناء نويبع حيث تغادر الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث  سينا ، بريدج ، ايلة.
 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2571 راكبًا بالموانئ.
 


 

 


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