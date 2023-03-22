تعرف على حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية بالبحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 724 شاحنة و 24 سيارة.

شملت حركة الواردات 10 آلاف طن بضائع، 342 شاحنة 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع 382 شاحنة و 10 سيارة .

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين "أمل" و"القاهرة"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين NEPTUNE - J و AAI BRELUDE .

كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 180 شاحنة بميناء نويبع حيث تغادر الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا ، بريدج ، ايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2571 راكبًا بالموانئ.