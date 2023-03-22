تعرف على حجم طلب السوق الأوروبى من الغاز المسال خلال 2022

كتبت - مروة الغول

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، استمرار تنامي الطلب العالمى على الغاز الطبيعى المسال، والذى بات واضحاً مدعوماً بتنامى الطلب غير المسبوق من جانب السوق الأوروبي الذي سجل خلال عام 2022 رقما قياسياً جديداً غير مسبوق فى الواردات بلغ نحو 125.9 مليون طن، مقابل 75 مليون طن عام 2021، بنسبة نمو غير معتادة بلغت 66%

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " وأعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك " أن هذا النمو غير المسبوق جاء كأحد أبرز التداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق الغاز بشكل عام، والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص ،كما انعكس هذا النمو المتزايد في الطلب على الغاز الطبيعي المسال على الاستثمارات الجديدة، حيث تم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في أربعة مشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية والكونغو بطاقة إجمالية 26.3 مليون طن السنة.