تداول الغاز المسال مجال مقترح لتعميق التعاون بقطاع الطاقة بين مصر واليونان

كتبت -مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الوفد الاقتصادي اليوناني من غرفة التجارة الامريكية باليونان الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة نيكولاوس باكاتسيلوس رئيس الغرفة ويضم ممثلى عدداً من الشركات الاستثمارية اليونانية بمختلف القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة.

وحضر اللقاء المهندس ديفيد تشي نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ونائب رئيس اباتشي الامريكية ومديرها العام بمصر والمهندس احمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، ودينا نوار مدير العمليات بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة.

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء اهمية العمل علي مزيد من التعاون المشترك بين مصر واليونان في قطاع الطاقة في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتقارب الذي تشهده العلاقات علي المستويين السياسي والاقتصادي.

وأشار الوزير إلي عدد من مجالات التعاون الجديدة المقترحة لتعميق التعاون في قطاع الطاقة بين مصر واليونان والتي يمكن دراستها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تجارة وتداول الغاز الطبيعى المسال في مقدمة هذه المجالات في ضوء شراكة البلدين تحت مظلة منتدي غاز شرق المتوسط والدور المصري كمركز إقليمي للطاقة حيث يمكن فتح افاق التعاون في نقل وشحن وتسويق الغاز الطبيعي المسال من مصر الي منطقة وسط اوروبا وبلغاريا ورومانيا عبر اليونان باعتبارها بوابة لهذه السوق، والتعاون مع اليونان في مجالات النقل البحري للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى المسال لدول الجوار الاوروبية حيث يعد النقل عبر اليونان خيارا اقتصاديا يقلل من التكاليف.

وأضاف الملا أن دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وتعاونها مع اليونان تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي يحظي بدعم دولي كبير، يمهد الطريق للإسراع بمزيد من التعاون البناء وخلق الفرص التي تعود بالنفع علي كلا الطرفين.

كما دعا الملا إلي دراسة التعاون في مجال البتروكيماويات والاستفادة مما تقدمه الشركات اليونانية من معدات وتقنيات لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك وخفض استخدامها من خلال مشروعات يخطط لها القطاع في هذا المجال كجزء من الاستراتيجية القومية للبتروكيماويات، والمشروعات ذات المردود البيئي الايجابي في إطار استراتيجية التوسع في مشروعات المسئولية المجتمعية لقطاع البترول.

كما دعا الملا لدراسة التعاون في مجال التعدين الذي تتزايد أهميته دوليا لتوفير المعادن الخضراء لمرحلة الانتقال الطاقي، لافتا إلى أن هناك فرص للشركات اليونانية في مجال الخدمات المرتبطة بالنشاط التعديني.

وأشاد الملا خلال اللقاء بمجهودات الغرف التجارية الامريكية في مصر واليونان وواشنطن واهتمامها بإقامة منصة للحوار وتبادل الرؤي لتشجيع التعاون في مشروعات مشتركة واستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة.

ومن جانبه أعرب نيكولاوس باكاتسيلوس رئيس الوفد اليوناني ورئيس غرفة التجارة الأمريكية باليونان عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا ان التقدم والتطور الحادث في مصر أذهل الوفد اليوناني الذي يضم شركات في مختلف القطاعات ومنها الطاقة، لافتاً إلى أن الغرفة باليونان تضم تجمع كبير لشركات الطاقة، وأنه يمكن البناء علي هذه الزيارة وتنمية فرص تعميق التعاون بين البلدين.

وتلقي الوزير دعوة خلال اللقاء من رئيس غرفة التجارة لحضور الافتتاح لميناء استقبال الغاز الطبيعي المسال في اليونان في سبتمبر المقبل بحضور رئيس وزراء اليونان ووزير الطاقة والبيئة اليوناني.