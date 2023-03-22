تعرف على استعدادات مديرية الصحة بالمنوفية لاستقبال شهر رمضان

المنوفية – محمود شاكر

أكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، أن المديرية رفعت درجة الاستعدادات للقصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم، وأكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم تكثيف الرقابة والمرور على النوادى والمطاعم والكافتيريات والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك وبيان الترخيص اللازم والشهادات الصحية للعاملين بها، وأخذ العينات اللازمة وإرسالها لفحص الصلاحية.

وأضافت رشا خضر أنه سيتم المرور على المخابز وأماكن صناعة الكنافة والحلويات والتاكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وأخذ العينات اللازمة وإرسالها لفحص الصلاحية علاوة على تشكيل حملات مشتركة مع التموين والطب البيطرى ومباحث التموين بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات.

وتابعت أنه سيتم إرسال تقرير يومى وعمل تقرير نهائى بكل الإنجازات التى تمت خلال الفترة السابقة، وإخطار المديرية بصفة عاجلة، وكما هو المتبع حيال حدوث أى حالات تسمم غذائى.