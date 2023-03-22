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تعرف على أول مركز لوجستى للحاويات صديق للبيئة فى العين السخنة.. صور

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:00 م
تعرف على أول مركز لوجستى للحاويات صديق للبيئة فى العين السخنة.. صور ساحة تخزين الحاويات بالمركز اللوجستى بالعين السخنة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اليوم السابع جولة فى أول مركز لوجستى للبضائع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صديق للبيئة "يعمل بالطاقة الشمسية"، والذى يقع على بعد 2 كم من ميناء العين السخنة، وتم تنفيذه ضمن خطط وزارة النقل لتطوير الموانئ وقطاع النقل البحرى، وإنشاء نشاط المراكز اللوجستية التى تخدم على الموانئ وتسهل خروج ودخول البضائع وتقلل انتظار البضائع على أرصفة الموانئ.

 

ويستخدم المركز اللوجستى الطاقة الشمسية فى التشغيل، كأول مركز اخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف ترشيد استهلاك، كما أن المعدات تعمل بالطاقة الكهربائية بهدف ترشيد استهلاك الوقود، حيث يساهم المركز فى تقليل وقت انتظار وتكدس الشاحنات فى الموانئ تصل إلى 6 ساعات بدلا من 24 ساعة، كذلك يساهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بصفة عامة بنسبة، بجانب المساهمة فى رفع إنتاجية البضائع بداخل الموانئ، ويقلل الطلب على العملة الصعبة حيث أنه يتعامل بالجنية المصرى، كما يساهم فى توفير فرص عمل.

 

ويضم المركز ساحات على مساحة 21 ألف متر باستثمارات بقيمة 10 مليون دولار، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية، بجانب تعظيم حركة الصادرات خلال السنوات المقبلة من خلال تعظيم الاستفادة من موقع الموانئ المصرية، حيث أوضح المهندس مدحت القاضى، المدير التنفيذى للشركة المالكة للمركز، أنه من المقرر تنفيذ خطة توسعية للمركز اللوجيستى ليصبح على مساحة 109 ألف متر فى غضون عامين، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمركز، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستوعب 2200 حاويه، بجانب البضائع العامة، متوقعا زيادة القدرة الاستيعابية بمحطة الحاويات لتصل إلى 5000 آلاف حاوية، بجانب 2500 بالتة بضائع عامة.

 

وقال "القاضي"، أنه جار تجهيز المرحلة الثانية بهدف تخزين السيارات ذى الهمم بداخل المركز، ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثالثة بهدف تخزين الحاويات والبضائع التابعة بنشاط الواردات على مساحة 14 ألف متر، متوقعا الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال الربع الأول من العام المقبل2024.

 

 
 
المخزن المغطى (2)
المخزن المغطى 

ساحة تخزين الحاويات بالمركز اللوجستى بالعين السخنة (1)
ساحة تخزين الحاويات بالمركز اللوجستى بالعين السخنة 

ساحة تخزين الحاويات بالمركز اللوجستى بالعين السخنة (2)
ساحة تخزين الحاويات بالمركز اللوجستى بالعين السخنة 

ساحة تخزين الحاويات بالمركز اللوجستى بالعين السخنة (3)
ساحة تخزين الحاويات بالمركز اللوجستى بالعين السخنة 

المركز اللوجستى بالعين السخنة (1)
المركز اللوجستى بالعين السخنة 

ساحة تخزين الحاويات بالمركز اللوجستى بالعين السخنة (4)
ساحة تخزين الحاويات بالمركز اللوجستى بالعين السخنة 

 

المركز اللوجستى بالعين السخنة (2)
المركز اللوجستى بالعين السخنة 
 
المخزن المغطى (1)
المخزن المغطى 

 


الموانئ المصرية

المراكز اللوجستية

ميناء السخنة

تطوير ميناء السخنة

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