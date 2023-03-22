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اليوم.. النداء الأخير لطلاب الإعدادية الراغبين بالانضمام لمعاهد معاونى الأمن

الأربعاء، 22 مارس 2023 01:14 م
اليوم.. النداء الأخير لطلاب الإعدادية الراغبين بالانضمام لمعاهد معاونى الأمن وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

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ينتهي التقديم في معاهد معاون الأمن اليوم الأربعاء، حيث أتاحت الداخلية التقديم أون لاين حتى يوم 22 مارس، بعد موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاون الامن الدفعة الثامنة من الذكور والاناث.
 
ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.
ويكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت، ويتم اجراء الاختبارات بالنسبة للذكور في معاهد طرة والسادس من اكتوبر والبحيرة وسوهاج، وبطرة فقط بالنسبة للإناث.
 
وأوضحت الداخلية أن المتقدم يجب أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".
 
وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".
 
وتابعت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.
 
 

الموعد الأخير

معاون أمن

معاهد معاون أمن

وزارة الداخلية



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