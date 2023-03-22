اليوم السابع
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من دولة البرازيل..

القومى للمرأة يهنئ فايزة أبو النجا لحصولها على وسام الاستحقاق "ريو برانكو"

الأربعاء، 22 مارس 2023 03:37 م
القومى للمرأة يهنئ فايزة أبو النجا لحصولها على وسام الاستحقاق "ريو برانكو" القومى للمرأة يهنئ فايزة أبو النجا لحصولها على وسام الاستحقاق "ريو برانكو" من دولة البرازيل
كتب محمود راغب

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يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى السفيرة "فايزة أبو النجا" مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، ووزيرة التعاون الدولى الأسبق، وذلك لحصولها على وسام الاستحقاق "ريو برانكو" من دولة البرازيل.

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها بحصول السفيرة فايزة أبو النجا على هذا الوسام الدولى الرفيع، مؤكدة أنه تكريم مستحق لشخصية نسائية مصرية عظيمة قدمت العديد من الجهود لخدمة مصر على مدار عقود تكللت بهذا التكريم المستحق، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية العظيمة.

 

ومن الجدير بالذكر أن الوزيرة فايزة أبو النجا تولت عادة عدة مهام رسمية مختلفة وذلك لكفائاتها وتميزها حيث تم تعيينها عضوًا فى العديد من المجموعات الوزارية واللجان المعنية بصياغة السياسات الخاصة بالتخطيط الاقتصادى، وإدارة الديون الخارجية، والاستثمار، والعمالة، وتنمية الموارد البشرية.. وفى عام 2008، كانت عضوًا فى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

 

واختيرت أيضًا كعضو فى مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، كما ترأست لجنة (أصدقاء سيوة) لحماية وحفظ واحات مصر.

 

يذكر أن السفيرة فايزة أبو النجا قد تَوَلَّت منصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب فى مصر، وفى العالم العربي.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

فايزه ابو النجا



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