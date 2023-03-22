الفائدة الأمريكية فى أعلى مستوى منذ 2007.. 9 معلومات عن وصولها لـ5%

كتب - إسلام سعيد

بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، يقدم اليوم السابع أهم معلومات حول تحريك الفائدة في أمريكا وأسبابه ومستويات الفائدة الحالية في أمريكا.

1 -معدل الفائدة الأمريكية الآن وصل 5 %

2-أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوى لها منذ عام 2007

3-رفع الفائدة هو تاسع مرة على التوالي منذ بداية الاضطرابات الاقتصادية

4-الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 0.4% في 2023.

5-متوقع أن يسجل معدل البطالة في أمريكا 4.5%

6-يستهدف الفيدرالي من رفع الفائدة خفض معدل التضخم لـ 2 %

7- تشير توقعات التضخم لهبوط معدلاته 3.3% في العام الجاري.

8-الفيدرالي يؤكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً والنظام المصرفي سليم ومرن.

9-الفيدرالي الأمريكي أعلن أنه سيواصل خفض ميزانيته العمومية كما هو مخطط له.