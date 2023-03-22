الغرفة التجارية بالإسماعيلية توفر شنطة رمضان بـ95 جنيها.. تفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

وفرت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، 3000 شنطة رمضان، سعر الشنطة 95 جنيه بدلا من 135جنيها، وذلك بمعرض أهلا ً رمضان الرئيسى بحديقة الشيخ زايد.

ترأس التوزيع بالمعرض، إيهاب زهدى أمين صندوق الغرفة، وأحمد منصور وكيل وزارة التموين، بحضور محمود رزق مدير المعرض، وعبد الحميد حسين رئيس الرقابة التموينية، وعدد من القيادات بمديرية التموين، حيث تحتوى الشنطة على 2 كيلو أرز معبء ممتاز سعر الكيلو 15 جنيها، و2 كيس سكر ممتاز سعر الواحد 15 جنيه، وزجاجة زيت خليط 700 مم بسعر 35 جنيه، بإجمالى سعر الشنطة 95 جنيه بدلا من 135 جنيها وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال أحمد منصور وكيل وزارة التموين، إنه تم توزيع 1000 شنطة على زوار المعرض من المواطنين منذ امس، وسيتم توزيع الدفعه الثانية والثالثة على مدار يومان، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقال إيهاب زهدى، أن رئيس الغرفة يؤكد على السعى دائما لتحقيق ماهو افضل للمواطن من خلال المعارض، وتبحث كافة الشكاوى للمواطنين، وتوجهها لمديرية التموين لبحثها واتخاذ كافة الإجراءات فى حال عدم الالتزام بالاسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوصى المهندس أحمد عثمان، اللجنة المشكلة من الغرفة التجارية بالإسماعيلية لمتابعة كافة الاسعار داخل وخارج المعرض ومقارنتها طوال شهر رمضان المبارك، والاهتمام دائما بتكثيف عروض الاسعار، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الاستراتيجية والتموينية بالمعرض.