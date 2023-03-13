اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية تكشف تفاصيل اعتقال إرهابيين بمدينة كركوك

الإثنين، 13 مارس 2023 03:00 ص
الاستخبارات العراقية تكشف تفاصيل اعتقال إرهابيين بمدينة كركوك القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، نجاح عناصرها فى إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بمدينة كركوك العراقية .. مشيرة إلى أن عناصر الاستخبارات العسكرية يبذلون اقصى الجهود لملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الارهابي .

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان الاستخبارات العراقية "انه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق والتعاون مع استخبارات وقوة من لوائي الثلاثين والحادي والثلاثين بالجيش العراقى، تم نصب كمينين محكمين في ناحية الملتقى وسيطرة التون كوبري وعلى اثرهما ألقي القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وتم تسليمهما للسلطات المختصة وفق أحكام المادة 4 إرهاب من القانون العراقى ".

 


الاستخبارات العراقية

مدينة كركوك

داعش

العراق



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