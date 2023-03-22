الشباب والرياضة فى القليوبية تطلق مبادرة "زينة رمضان" بمراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة "زينة رمضان"، لتزيين مراكز الشباب للعام الثالث على التوالى احتفالًا وابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، فى بيان لها، أن المبادرة تشمل مسابقة لأفضل مركز شباب، لتزيين المراكز بزينة رمضان بمشاركة 5 شباب من أعضاء المركز، على أن يتم التسابق لاختيار أفضل مركز تم تزيينه على مستوى كل إدارة فرعية، ليفوز بالمسابقة 8 مراكز شباب على مستوى المحافظة.

وتابعت أنه تهدف المبادرة إدخال البهجة على مراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك وتشجيع الأعضاء على المشاركة في الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن خطط الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمراكز الشباب تضم فعاليات رياضية وثقافية وفنية وثقافية ومسابقات دينية في حفظ القرآن الكريم والدورات الرمضانية في كرة القدم وتنس الطاولة وسهرات رمضانية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الشباب والطلائع، وكذلك عدد من الندوات الدينية يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بهدف نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم الدينية بين الشباب.