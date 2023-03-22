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السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:42 م
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان السيدة انتصار السيسى
كتب محمد الجالى

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هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرية والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"كل عام وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على بلادنا".
 
وأضافت السيدة انتصار السيسى:" إننى في هذه الأيام المباركة، أدعو الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة وأن يبارك لنا في شهر الطاعة ويرزقنا جميعا فيه أعلى الدرجات.كل عام وأنتم بخير".
 
 

انتصار السيسي

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