السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرية والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"كل عام وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على بلادنا".
وأضافت السيدة انتصار السيسى:" إننى في هذه الأيام المباركة، أدعو الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة وأن يبارك لنا في شهر الطاعة ويرزقنا جميعا فيه أعلى الدرجات.كل عام وأنتم بخير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة