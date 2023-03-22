ودعا أبو مازن، الله عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على الشعب الفلسطينى وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يتغمد شهداء شعبه بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

ورجا الرئيس الفلسطيني، أن يكون رمضان شهر خير ويمن وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، ويحقق تطلعات شعوبها إلى النماء والتطور.

