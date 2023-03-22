اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 مارس 2023 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بالدقهلية والغربية بقيمة 200 مليون جنيه

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:47 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بالدقهلية والغربية بقيمة 200 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس احتياطياً" – مقيمين بنطاق محافظتى "الدقهلية ، الغربية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة.

وتربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات).. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).

 


غسل الأموال

الداخليه

تجارة المخدرات

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة