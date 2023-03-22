الداخلية تكشف قضية غسل أموال بالدقهلية والغربية بقيمة 200 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس احتياطياً" – مقيمين بنطاق محافظتى "الدقهلية ، الغربية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة.

وتربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات).. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).