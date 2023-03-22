الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه في شمال سيناء

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 1870 كيلو جرام من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بشمال سيناء بقصد الاتجار، وذلك إاستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسمى شرطة "رفح ، الشيخ زويد") بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إسقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد ، وبحوزتهم (200 كيلو جرام من بودرة الحشيش المخدر - 150 كيلو جرام من عجينة الحشيش المخدر - 500 كيلو جرام من بودرة الهيدرو المخدر- 100 كيلو جرام من مخدر الهيدرو المطحون - 920 كيلو جرام من مخدر الهيدرو).. بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار .

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(10 ملايين جنيه تقريباً).