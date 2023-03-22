الداخلية تضبط لصوص بوابات المقابر فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

عقب رصد تداول بعض الصور على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" تتضمن سرقة أبواب حديدية خاصة بمقابر بالقليوبية تم ضبط مرتكبى الواقعة)، جاء ذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .. متضمناً صور فوتوغرافية تشير إلى سرقة أبواب إحدى المقابر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن التوصل إلى أن الصور المتداولة لمقابر بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.. وباستدعاء الحارس الخاص بالمقابر قرر باكتشافه سرقة (2) بوابة حديدية لمقبرتين، ولم يتهم أحد فى ارتكاب الواقعة، وأضاف بعدم الإبلاغ لعدم رغبة ملاك المقبرتين فى اتخاذ ثمة إجراءات قانونية.. وباستدعاء أحد مالكى المقبرتين وسؤاله أيد ذلك.

بتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.