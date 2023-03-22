الجامعة العربية تُرحب بالاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى والمختطفين باليمن

بيشوى رمزى

رحب المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي بالاتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن الإفراج عن الأسرى والمختطفين، معتبراً إياها خطوة إيجابية لبناء الثقة، ومُتمنياً أن يتم متابعتها وتعزيزها بخطوات أخرى في القريب.

وأعرب رشدى عن التطلع لأن تنتهي معاناة جميع الأسرى والمختطفين قريباً، وأن يكون ذلك الاتفاق مقدمة لتحسين الظروف الإنسانية في اليمن بعد طول المعاناة التي سببتها الحرب للملايين في كافة أنحاء البلاد.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام أن شهر رمضان المبارك يُمثل مناسبة لإعلاء قيم التسامح والسلام، مُتمنياً الإقدام على مبادرات لإطلاق سراح المزيد من الأسرى، والعمل بشكل جاد على صعيد تخفيف المصاعب الإنسانية التي يواجهها السكان.