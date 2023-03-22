البرلمان السويدى يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو

وكالات

وافق أعضاء البرلمان السويدي، اليوم، الأربعاء، على انضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الاجتماع الذي تم بثه على موقع البرلمان، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسى.

وموافقة البرلمان تعد شرطا أساسيا مسبقا لانضمام المملكة إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، اقترحت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الموافقة على انضمام الدولة لحلف الناتو بالإضافة للموافقة على وضع منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تنظم قضايا الحصانات والامتيازات للناتو وموظفيه.

و ذكرت اللجنة أن الانضمام للناتو سوف يتطلب تعديلات على قانون المساعدة العسكرية السريعة وقانون الحصانات والمزايا في بعض الحالات.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في موعد تحدده الحكومة.

وفي مايو 2022، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام لعضوية الناتو. وصادقت جميع دول الحلف على انضمامها سوى دولتين فقط هما تركيا والمجر.