البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف إيبارشية أيرلندا وأسكتلندا بالمقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، الأنبا أنتونى أسقف إيبارشية أيرلندا وأسكتلندا وشمال شرقى إنجلترا.

وناقش قداسة البابا مع نيافته بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوى فى إيبارشيته.

نظم المكتب البابوى للمشروعات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، فرع القاهرة، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم المرأة المصرية ودورها الملموس فى المجتمع حملت عنوان "تنمية المرأة لتنمية المجتمع".

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثانى الاحتفالية من خلال معرض للمنتجات الصغيرة التى تقوم عليها سيدات يدعمهن المكتب البابوى للمشروعات.

واستضاف المقر البابوى فى إطار الاحتفالية 120 سيدة من مناطق متعددة بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء المجلس القومى للمرأة، فعاليات الاحتفالية بحضور الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والدكتورة چاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وتضمنت ندوة تثقيفية للسيدات عن الشمول المالى بهدف دعم المرأة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تلاها ندوة طبية لتوعية المرأة عن أهمية الفحوصات الدورية وضرورة الكشف المبكر وكذلك التغذية السليمة للحفاظ على الصحة.

وتحدثت دكتورة چاكلين عازر عن أهمية الدور المجتمعى للسيدات وكيف يكون لها دور فعال فى المجتمع. فيما تكلم نيافة الأنبا أكسيوس عن دور المرأة الملموس اليوم فى المجتمع مشجعًا السيدات على أن يكون لهن دور فعال فى مجتمعاتهن المحلية.

وفى نهاية الاحتفالية، تم تكريم عدد من السيدات ممن قدمن نماذج كفاح ونجاح، وبعدها تفقدت السيدات المشاركات معرض منتجات المشروعات الصغيرة، كما زرن القافلة الطبية، المتواجدة فى الكاتدرائية والتى شملت عيادات: أسنان، رمد، باطنة ونساء.