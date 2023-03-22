الأرصاد تحذر من منخفض جوى يومى الجمعة والسبت وتوقعات بأمطار رعدية

كتب محمود راغب

كشفت آخر خرائط الطقس والنماذج العددية ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أولى حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال ربيع 2023، فمن المتوقع تأثر البلاد يومى الجمعة والسبت المقبلين 24 و 25 مارس 2023، بإمتداد منخفض البحر الأحمر ( منخفص السودان )، مصحوبا بمد رطوبة عالى يؤثر على مناطق من شمال البلاد و سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على عدة مناطق، كما تنشط الرياح على بعض المناطق.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى غرب البلاد، وشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (۲۳٫٥) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".