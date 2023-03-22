اليوم السابع
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افتتاح 3 معارض "أهلا رمضان" فى الصف وأطفيح وأوسيم بمحافظة الجيزة

الأربعاء، 22 مارس 2023 04:05 م
افتتاح 3 معارض "أهلا رمضان" فى الصف وأطفيح وأوسيم بمحافظة الجيزة معارض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

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شهدت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، افتتاح معرضين جديدين لـ"أهلا رمضان" في قرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم، وقرية الكداية بمركز ومدينة الصف؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حسب ما أكده مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة.

 

ومن المنتظر أن تشهد المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة افتتاح معرض آخر لـ"أهلا رمضان" فى مركز ومدينة أطفيح، سيتيح احتياجات المواطنين من كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساءً حتى نهاية الشهر الكريم.

 

ويذكر أن محافظة الجيزة افتتحت مؤخرا عدة معارض لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار واستيعاب أكبر عدد ممكن من العارضين والشركات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وتوفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة ومنخفضة.

 

وتقع معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها حتى الآن بمحافظة الجيزة، في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة في المنيب، وبشارع بورسعيد في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي في العياط، وبطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق، بالإضافة إلى معرض السلع المخفضة بشارع مصدق في الدقي.


معارض اهلا رمضان

معارض اهلا رمضان في الجيزة

شهر رمضان

منافذ السلع

اهلا رمضان



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