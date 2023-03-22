استكمال أعمال رصف شارع "أحمد عنبر" بطهطا فى سوهاج لخدمة تكتل الأثاث

سوهاج عمرو خلف

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعمال استكمال رصف شارع أحمد عنبر " بداية من أمام الساحة الشعبية وحتى مستشفى طهطا العام، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لرصف عدد من الشوارع بمدينة طهطا، والتي تخدم أصحاب ورش ومعارض الأثاث، وذلك في إطار العمل على تحسين بيئة العمل ودعم تكتل الأثاث بطهطا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق،

ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا أنه جاري متابعة أعمال الرصف بداية من أمام الساحة الشعبية، وحتى مستشفى طهطا العام، و كذلك سيتم رصف شارع صلاح سالم، مع شارع أحمد عنبر، لافتا إلى المتابعة المستمرة للأعمال، والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيرا إلى أهمية الشارع لخدمة تكتل الأثاث، كشريان حيوي يربط بين مدينة طهطا والمدن المجاورة.