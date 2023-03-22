احرص على تناوله فى السحور.. تعرف على فوائد الزبادي للصيام

كتبت فاطمة ياسر

السحور يعد من الوجبات الأساسية في شهر رمضان، وتعد الوجبة الأساسية التي تساعدنا على الصيام في اليوم التالي دون الشعور بالتعب والمشقة، وأيضا تعمل على تعزيز صحة الجسم وإمداده بالنشاط والحيوية والطاقة.

وهناك العديد من الأطعمة المهمة والتي اعتدنا على تناولها خلال وجبة السحور، ومنها الفول والبيض والأجبان، والسلطة، بعدها كوب الزبادي السادة أو مع إضافة الفواكه عليه.

فالزبادي السادة أو بالفواكه يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في إمداد الجسم خلال شهر رمضان بالعديد من الفوائد المهمة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي وفقا لموقع “everydayhealth”.

-يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الكالسيوم، ولذا فتناولك له يحمي من نقص هذا العنصر المهم، وأيضا يعمل على الحفاظ على صحة الأسنان والعظام.

-الزبادي يحتوي علي نسبة عالية من فيتامينات ب ، الذي من دوره يحمي من أمراض القلب.

-يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم.

-التخلص من الوزن الزائد يعد من أبرز فوائد تناول الزبادي، فهو يعمل علي تقليل فرص الإصابة بالسمنة.

-الزبادى يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير فى هضم الطعام والتخلص من التخمة والحموضة.

وحث التقرير علي ضرورة إضافة الفواكه لكوب الزبادى التي تساعد على الشبع أثناء فترة الصيام وتعزيز صحة الجسم وحمايته من الجفاف والعطش طوال اليوم.