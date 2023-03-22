اليوم السابع
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إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفية

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:36 ص
إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 14شخصا بإصابات بالغة، وذلك فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 14 شخصا بإصابات بالغة، وذلك فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية.
 
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، و تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


محافظة المنوفية

حادث تصادم

الطريق الإقليمى

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