إحالة "ديلر" للجنايات لاتهامه بتوصيل المخدرات "دليفرى" لعملائه فى أوسيم

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل محبوسا إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتوصيل المخدرات "دليفري" لعملائه فى أوسيم.

تفاصيل الواقعة

وحبست النيابة العامة، المتهم قبل احالته 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات، وذلك لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بالاتجار بالمواد المخدرة، و أقر بأنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، واعتاد ترويجها بين عملائه في أوسيم والمناطق المجاورة.

أضاف المتهم أنه يتحصل على المضبوطات من تاجر مواد مخدرة كشف عن هويته، مشيرا إلى استخدامه دراجة بخارية في التنقل بين عملائه.

وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم ووصول التحريات والتقارير الفنية تم إحالة المتهم للمحاكمة.

وكانت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، ترويج عاطل لمواد مخدرة بين عملائه من المتعاطين في أوسيم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.